Там заявили, что Святой Престол "готов к любому посредничеству" для прекращения войны в Украине.

Ватикан готов сделать "все возможное", чтобы помочь в достижении прекращения огня и посредничестве в прекращении войны в Украине.

Об этом заявил государственный секретарь Ватикана кардинал Пьетро Паролин в интервью Vatican News, отметив, что Святой Престол "готов к любому посредничеству".

"У нас перед глазами ужасные образы из Украины. Жертвы среди мирного населения, женщин, стариков и беззащитных детей, заплативших своими жизнями за безумие войны. Тоска нарастает, когда мы видим города с разрушенными домами, без электричества при минусовой температуре, отсутствием еды и лекарств, а также миллионы беженцев, в основном женщин и детей, спасающихся от бомб. За последние несколько дней я столкнулся с группой из них, приехавших в Италию из разных уголков Украины: пустые взгляды, лица без улыбок, бесконечная грусть. ... В чем вина тех молодых матерей и их детей? Нам нужно было бы обладать каменным сердцем, чтобы оставаться бесстрастными и позволить этому хаосу продолжаться, пока продолжают течь реки крови и слез. Война - это варварство", - сказал он.

Паролин также отметил, что визит Папы в посольство России в Ватикане на следующий день после вторжения в Украину, был личным шагом, чтобы "выразить властям в Москве свою озабоченность по поводу эскалации войны".

Он подчеркнул, что Папа не один раз выступал против войны в Украине.

Кроме того, кардинал отметил, что на днях говорил с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В ходе разговора он призвал российскую сторону немедленно прекратить войну в Украине и сесть за стол переговоров.

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