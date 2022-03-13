По словам Златы, она ненавидит всех россиян, которые молча смотрят на войну в Украине.

Украинская певица Злата Огневич обратилась к россиянам, которые не хотят остановить войну в Украине, которую 24 февраля развязал их президент Владимир Путин.

"Изгои и проклятый народ. И страна ваша - лепрозорий. Вот вы кто, россияне. После всех зверств и боли, которую вы причинили моему народу и родной Украине (в том числе и своим молчанием!), у меня уже нет сил оправдывать даже то незначительное количество людей, что остались на территории помойной ямы под названием Россия. Вы все для меня - едины и да, я имею на это моральное право", - написала Злата.

Также она отметила, что пока власти РФ уничтожают Украину и ее население, россияне опустошают магазины, которые вскоре закроются для них из-за введенных против РФ санкций и не только.

"Вам плевать даже на то, что арестованы ваши же граждане после митингов! Пока есть бутерброд в холодильнике - вам ок. Это дно некогда великого и сильного народа. Я бы умерла от позора или покинула страну на вашем месте. Но, к счастью, я на своём месте, в Украине. Я проклинаю всех и каждого, кто молчал и сохранял нейтралитет. И мне не стыдно, и я не хочу быть толерантной сегодня. Это страшные слова, но они искренние", - добавила певица.

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