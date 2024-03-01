Украина не имеет подтвержденной информации о гибели украинских военнопленных на этом самолете.

Украинский омбудсмен Дмитрий Лубинец заявил, что российская сторона в очередной раз спекулирует на теме падения военно-транспортного самолета Ил-76 в Белгородской области 24 января.

Так он прокомментировал в эфире телемарафона новое заявление российского уполномоченного по правам человека Татьяны Москальковой, что РФ готова передать Украине тела пленных, которые якобы были на этом самолете.

"В очередной раз российская сторона начинает спекулировать на теме падения ИЛ-76. Но до сих пор по моему требованию Россия не передала официальных списков, не подтвердила факт, не предоставила доступ международным организациям к месту трагедии", - подчеркнул Лубинец.

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Он отметил, что Украина на сегодня не имеет подтвержденной информации о гибели украинских военнопленных на этом самолете. Омбудсмен подчеркнул, что позиция Украины остается неизменной.

"Мы требуем прозрачного расследования, доступа к месту падения самолета, к останкам для проведения экспертизы. И мы требуем, чтобы были привлечены именно международные эксперты, которые точно могут и должны сказать, что на самом деле там произошло и действительно ли во время этого падения погибли военнопленные", - сказал он.

По словам Лубинца, при любой возможности он поднимает вопрос возвращения всех украинских гражданских, детей и военнопленных из РФ и ВОТ, а также репатриации тел наших погибших героев.

"Обращу внимание, в который раз эта информация вбрасывается в информационное пространство. Сейчас делает это моя контрвизави. Если действительно Российская Федерация готова передать наших героев, мы готовы их забрать. Я надеюсь, у нас будет возможность для проведения всех необходимых экспертиз, а главное - у родных и близких появится возможность достойно попрощаться и похоронить наших героев. Но по состоянию на сейчас у меня, как у уполномоченного Верховной Рады Украины, нет официальной информации что там произошло, нет официальных списков, мне их никто не передавал", - сказал уполномоченный.

По его словам, есть подтверждение, что Москалькова обращение получила. Но прошло уже немало времени и у нее были все возможности, чтобы официально предоставить всю информацию, в том числе, передать списки погибших, или опровергнуть информацию, что на борту были украинские военнопленные, но ответа не поступило.

"Российская сторона вместо того, чтобы разбираться, что там произошло, занимается информационной кампанией против нашего государства", - подчеркнул Лубинец.

По его сообщению, после заявления Москальковой сегодня должно быть "соответствующее общение" с ней.

"Я не скажу, что это будет общение напрямую, я скажу, что будет общение через соответствующие каналы коммуникаций. Я еще раз заявлю, что Украина готова принимать тела наших героев и мы готовы это сделать в кратчайшие сроки", - отметил украинский уполномоченный по правам человека.

Из СМИ сегодня стало известно о заявлении Москальковой о готовности РФ передать Украине тела пленных, которые якобы погибли 24 января.

"Тела могут быть переданы согласно имеющимся процедурам", - сказала Москалькова.

По ее словам, как сообщает "РИА Новости", Россия имеет "все данные для идентификации лиц погибших при крушении Ил-76 в Белогородской области". Москалькова также сказала, что украинская сторона обращалась к РФ с вопросом о передаче тел.

Падение Ил-76 - основные моменты

Как сообщал УНИАН, 24 января стало известно о падении российского Ил-76 в Белгородской области. Российские каналы сообщили о 74 жертвах аварии. Россияне обвинили Украину в атаке на самолет, заявив, что на нем перевозили военнопленных для обмена.

Впоследствии украинская сторона подтвердила, что в этот день должен был состояться обмен пленными, но нет доказательств пребывания украинцев на борту.

В The New York Times со ссылкой на анонимных американских официальных лиц заявили, что российский Ил-76 сбили из зенитного ракетного комплекса Patriot.

30 января представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что Россия не проявляла готовности передать Украине тела пленных, которые якобы были на борту российского Ил-76. Юсов не исключил, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди.

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