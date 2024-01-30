Разведка продолжает выяснять, кто и что находилось на борту военного самолета.

Представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов заявил, что в настоящее время Россия не проявляла готовности передать Украине тела пленных, которые якобы были на борту российского Ил-76, упавший в Белгородской области 24 января.

Об этом Юсов сказал в комментарии Суспильному.

"Что там были наши пленные - это заявление России и пока только с их слов мы можем анализировать. Пока нет готовности по передаче тел с той стороны. Тем не менее, с нашей стороны такая работа продолжается. Если подтвердится худшее, сделаем все возможное, чтобы забрать наших защитников со щитом или на щите", — сказал он.

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В то же время, по словам Юсова, есть вероятность того, что самолет перевозил и боеприпасы, и пленных, которых использовали как живой щит. При этом, заметил он, реакция и действия России были провокативными, ведь режим тишины не был объявлен над Белгородом, и РФ не сообщала заранее, что собирается использовать авиасообщение для перевозки пленных.

"Учитывая, что самолет был загружен на треть, по их версии, то там могли быть и припасы, потому что для этого этот самолет преимущественно и использовался. Там могли быть и боеприпасы и люди — это могло быть как живой щит, поэтому это надо тщательно выяснять. Работа в этом направлении продолжается", — сказал Юсов.

Падение Ил-76 в Белгородской области: что известно

24 января в Белгородской области РФ упал военный транспортный самолет Ил-76. В Минобороны России почти сразу заявили, что на борту разбившегося самолета были украинские военнопленные.

Министерство обороны Украины заявило, что не может подтвердить, причиной падения российского военно-транспортного самолета Ил-76 под Белгородом стала атака Сил обороны.

Главное управление разведки Минобороны Украины подтвердило, что на 24 января планировался обмен пленными, который не состоялся, и заявило, что украинская разведка не имеет пока достоверной и исчерпывающей информации по поводу того, кто и что именно было на борту российского самолета.

Ранее Юсов уже говорил, что на борту сбитого российского самолета Ил-76 могли быть и ракеты, и люди.

Относительно вроде "списков" украинских военнопленных с борта Ил-76, которые были опубликованы российскими пропагандистами, Юсов тогда заметил, что изучается вся информация из всех источников. Также происходит коммуникация с семьями пленных.

27 января глава Главного управления разведки Кирилл Буданов подчеркнул, что ситуация все еще до конца не ясна. По его словам, есть ряд сомнительных деталей в заявлениях РФ. В частности, россияне"не показали поля, усеянные трупами и останками, как должны были бы это показать, чтобы максимально обвинить Украину".

Глава РФ Владимир Путин отреагировал на падением российского военно-транспортного самолета Ил-76 лишь спустя двое суток после инцидента. Он повторил ранее озвученные в РФ утверждения, что самолет сбила Украина и что на его борту находились украинские военнопленные, которые направлялись к месту обмена.

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