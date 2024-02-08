Украина могла получить ложные разведданные, пишет газета.

Российский Ил-76, который 24 января упал в Белгородской области, сбили из зенитного ракетного комплекса Patriot, полученного от европейского союзника Украины.

Об этом пишет The New York Times со ссылкой на анонимных американских официальных лиц. По их словам, если на борту находились украинские военнопленные, ВСУ об этом не знали. Кроме того, Россия могла преувеличить количество погибших.

"Украина, похоже, действовала на основе законных, но ложных разведывательных данных. Самолет ранее использовался для транспортировки ракет, что делает его очень ценным объектом", - добавили они.

Американские официальные лица не подтвердили личности пассажиров, но заявили, что по крайней мере некоторые из них могли быть пленными.

Падение Ил-76 под Белгородом: что известно

Как известно, 24 января стало известно о падении российского Ил-76 в Белгородской области. Россияне обвинили в атаке Украину, заявив, что самолет перевозил военнопленных.

Украинская разведка сообщила, что в тот день должен был состояться обмен военнопленными с РФ, пленных оккупантов украинская сторона привезла на оговоренное место. Впоследствии они сказали, что достаточных доказательств пребывания украинцев на борту до сих пор нет.

Москва заявляет, что Украина сбила Ил-76 из зенитного ракетного комплекса Patriot или другой западной системы противовоздушной обороны.

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