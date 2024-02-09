Секретарь СНБО добавил, что у Украины нет достаточно информации о том, живы ли сейчас пленные, которых должны были обменять в тот день.

Пока невозможно подтвердить, что российский самолет сбила Украина. Но точно известно, что на нем не было украинских пленных, заявил секретарь Совета нацбезопасности и оборроны Алексей Данилов в интервью Бабелю.

"Действительно, в России потерпел крушение самолет. Были ли там наши пленные? Я определенно могу сказать, что нет. На основе того опыта, который у нас был после Тегерана (ред, – когда в Иране сбили пассажирский самолет с украинцами) и на основе того, что происходило дальше. Если бы это произошло, то поверьте, количество, как это называется биологического материала, погибших, они бы обязательно этим воспользовались, обязательно это сняли и то поле было бы все красное от крови", – сказал Данилов.

Он также добавил, что история с пленными была заготовлена Россией заблаговременно, чтобы дискредитировать Украину на международной арене.

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"Надо просто подождать. Если это произошло бы, то поверьте, Лавров в ООН так бы орал и они бы это все показывали. Им нечего показать. Ведь если бы это было на самом деле, была бы совсем другая картинка", – пояснил секретарь СНБО.

На вопрос, живы ли те пленные, которых Украина должна была обменять в день сбития самолета, Данилов ответил: "Это очень сложный вопрос, он очень чувствительный. Мы не можем сейчас иметь тот или иной ответ. Я только с большой вероятностью могу сказать, что их там не было".

Сбитие российского Ил-76: что известно

24 января стало известно о падение российского Ил-76 в Белгородской области. Россияне обвинили в атаке Украину, заявив, что самолет перевозил военнопленных.

Впоследствии украинская разведка подтвердила, что в этот день было запланировано проведение обмена пленными. Впрочем, у них нет достаточно доказательств о пребывании на самолете украинских пленных.

На днях The New York Times со ссылкой на анонимных американских официальных лиц заявили, что российский Ил-76 сбили из зенитного ракетного комплекса Patriot.

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