Временный отвод войск из Черниговской и Киевской области - не повод быть оптимистичными, заявил Столтенберг.

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг предупредил, что атаки на Украину будут продолжаться.

Как Столтенберг сказал корреспонденту CNN Дане Баш в воскресенье, то, что наблюдается сейчас, "не является реальным выводом войск".

"Мы видим, что Россия перемещает свои войска. Они забирают часть из них, чтобы перевооружить их, подкрепить их, пополнить запасы. Мы не должны быть слишком оптимистичными, потому что атаки будут продолжаться", - заявил он.

Столтенберг также прокомментировал сообщения об убийствах мирных жителей в Буче. Он сказал, что это - "жестокость по отношению к гражданскому населению, которую не видели в Европе десятилетиями". По его мнению, это !подчеркивает важность прекращения этой войны".

Ранее глава администрации Белого дома Рон Клейн предупредил, что война в Украине "далека от завершения", несмотря на заявления Москвы об отводе войск от Киева.

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на Киевском и Черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ заявляли о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США также предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

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