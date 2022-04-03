США готовы помогать Украине в ее усилиях сохранить контроль над территориями на востоке.

Глава администрации Белого дома Рон Клейн предупреждает, что вона в Украине "далека от завершения", несмотря на заявления Москвы об отводе войск от Киева.

Об этом он заявил в интервью ABC.

"Я думаю, есть много свидетельств того, что Путин просто выводит свои войска из северной части страны, чтобы перебросить их в восточную часть страны, чтобы возобновить там боевые действия", - сказал Клейн.

Клейн подтвердил готовность США помогать Украине в ее усилиях сохранить контроль над территориями на востоке.

"Как сказал президент Зеленский, это (чтобы РФ захватила восточные регионы Украины, в то время как Киев сохранит контроль над остальными - УНИАН) для него неприемлемо, и мы собираемся поддержать его военной помощью, экономической помощью, гуманитарной помощью", - добавил он.

Отвод войск РФ в киевском и черниговском направлениях: что известно

29 марта стало известно, что Российская Федерация отводит отдельные подразделения из Киевской и Черниговской областей и испытывает проблемы с ротацией и усилением своего войска.

В Генштабе отметили, что "отводом" войск враг хочет создать ложную иллюзию, что отказался от замысла окружить Киев.

Ранее помощник Путина Владимир Мединский заявил о якобы сокращении контингента на Киевском и Черниговском направлениях. Перед тем в Минобороны РФ заявляли о завершении "первого этапа "спецоперации" и перехода к атакам на Донбассе.

США также фиксировали, что российские силы начали отвод от окраин возле Киева и сосредотачиваются на позициях на юге и востоке Украины.

Министерство обороны США также предупредило, что нынешний якобы отвод части войск России с Киевского и Черниговского направлений может свидетельствовать о перегруппировке вражеских сил для нанесения нового удара.

Несмотря на это, министерство обороны РФ и представители российской делегации в Стамбуле утверждают, что отвод российских войск на Киевщине и Черниговщине якобы связан с прогрессом на переговорах между Украиной и РФ.

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