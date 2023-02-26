Воины 110 бригады Вооруженных сил Украины "приземлили" российский штурмовик Су-25 вблизи Авдеевки Донецкой области.
Как сообщил народный депутат Муса Магомедов, воины менее чем за сутки отомстили оккупантам за вчерашний авианалет на Авдеевский коксохимический завод. Вероятно, сбитый штурмовик участвовал в атаке.
"Сегодня утром над Авдіївкою силами 110-й бригады ВСУ сбит СУ-25, пилот взят в плен. Слава ВСУ. Сбили со Stingera", - написал нардеп.
В то же время военный корреспондент Андрей Цаплиенко также сообщил о сбитии Су-25 под Авдеевкой, пилот-в плену. При этом военкор отмечает, что ждет подтверждения от Генштаба.
Война в Украине: потери РФ
Российские военные продолжают нести большие потери в боях с ВСУ. Украинские военные ликвидировали уже более 148 тыс. российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 148 тыс. 130 человек, из которых 660 уничтожены за прошедшие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
Причины резкого роста две-некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники, пояснил эксперт Александр Коваленко.
В разведке НАТО заявили, что на фоне нового более масштабного наступления РФ теряет на каждые 90 квадратных метров захваченной территории до 2 тысяч военных. Чем закончился один из таких штурмов-показал Пригожин: "вагнеровец" выложил в сеть фото с горой трупов своих наемников.