Этот штурмовик, вероятно, участвовал во вчерашнем авианалете на Авдеевский коксохим.

Воины 110 бригады Вооруженных сил Украины "приземлили" российский штурмовик Су-25 вблизи Авдеевки Донецкой области.

Как сообщил народный депутат Муса Магомедов, воины менее чем за сутки отомстили оккупантам за вчерашний авианалет на Авдеевский коксохимический завод. Вероятно, сбитый штурмовик участвовал в атаке.

"Сегодня утром над Авдіївкою силами 110-й бригады ВСУ сбит СУ-25, пилот взят в плен. Слава ВСУ. Сбили со Stingera", - написал нардеп.

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В то же время военный корреспондент Андрей Цаплиенко также сообщил о сбитии Су-25 под Авдеевкой, пилот-в плену. При этом военкор отмечает, что ждет подтверждения от Генштаба.

Война в Украине: потери РФ

Российские военные продолжают нести большие потери в боях с ВСУ. Украинские военные ликвидировали уже более 148 тыс. российских оккупантов. Общие боевые потери противника с 24 февраля ориентировочно составили около 148 тыс. 130 человек, из которых 660 уничтожены за прошедшие сутки. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

Причины резкого роста две-некачественный мобилизационный ресурс и дефицит техники, пояснил эксперт Александр Коваленко.

В разведке НАТО заявили, что на фоне нового более масштабного наступления РФ теряет на каждые 90 квадратных метров захваченной территории до 2 тысяч военных. Чем закончился один из таких штурмов-показал Пригожин: "вагнеровец" выложил в сеть фото с горой трупов своих наемников.

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