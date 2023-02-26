Тем временем наши защитники отбили более 70 атак противника.

За сутки российские оккупанты нанесли 14 ракетных и 19 авиаударов и совершили 57 обстрелов из РСЗО.

Сейчас враг сосредотачивает основные усилия на ведении наступательных действий на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Шахтерском направлениях, сообщает Генштаб ВСУ.

"За прошедшие сутки наши защитники отбили 71 атаку противника на указанных направлениях. Противник постоянно ведет воздушную разведку для корректировки огня. Нанес 14 ракетных и 19 авиационных ударов. Совершил 57 обстрелов из реактивных систем залпового огня. Пострадали мирные люди", - говорится в сообщении.

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В Генштабе также отмечают, что угроза дальнейших ракетных ударов является значительной по всей территории Украины.

Между тем на Волынском, Полесском, Северском и Слобожанском направлениях признаков формирования наступательных группировок оккупантов не обнаружено. Враг обстрелял районы 11 населенных пунктов Черниговской, Сумской и Харьковской областей.

На Купянском и Лиманском направлениях противник вел безуспешные наступательные действия вблизи 9 населенных пунктов, а также в районе Серебрянского лесничества. Совершил артиллерийские обстрелы неподалеку 11 населенных пунктов Харьковщины и Луганщины.

На Бахмутском направлении противник продолжает атаковать позиции наших войск. Провел без успеха наступательные действия вблизи населенных пунктов Орехово-Васильевка, Берховка, Ягодное, Бахмут, Ивановское и Северное Донецкой области. Обстрелам подверглись районы 22 населенных пунктов Донецкой области. Противник нанес ракетный удар по гражданской инфраструктуре города Константиновка.

На Авдеевском и Шахтерском направлениях противник вел наступление в районах населенных пунктов Невельське, Красногоровка, Авдеевка, Северном, Водяное, Марьинка, Новомихайловка, Угледар – успеха не имел. Огневому воздействию подверглись 10 населенных пунктов Донецкой области.

На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Продолжает артиллерийские обстрелы районов населенных пунктов, граничащих с линией соприкосновения. В частности, от огня пострадали Времевка и Новополь Донецкой области; Ольгевское, Малиновка, Гуляйполе, Орехов и Белогорье на Запорожье; Марганец и Никополь Днепропетровской области; Змиевка, Херсон, Новоберислав, Берислав, Антоновка и Кизомис на Херсонщине, а также Матросовка Николаевской области.

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