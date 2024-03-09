Генштаб утром привел отчет по боевым потерям России.

Армия России в Украине 8 марта потеряла 850 человек, преодолев предел общей статистики до 423 160 военных.

Такие данные привел утром Генштаб ВСУ в своем оперативном отчете о событиях на фронте. Среди других потерь врага перечисляются такие "минусы":

Танков - 6712 (+6) ед;

боевых бронированных машин - 12823 (+25) ед;

артиллерийских систем - 10428 (+53) ед;

РСЗО - 1012 (+1) ед;

средства ПВО - 707 (+3) ед;

самолетов - 347 (+0) ед;

вертолетов - 325 (+0) ед;

БПЛА оперативно-тактического уровня - 8041 (+43);

крылатые ракеты - 1919 (+0);

корабли / катера - 26 (+0) ед;

подводные лодки - 1 (+0) ед;

автомобильной техники и автоцистерн - 13683 (+85) ед;

специальная техника - 1666 (+10).

Видео дня

Россия использовала тактическую неожиданность возле Авдеевки

Сейчас внимание Украины который месяц приковано к событиям возле Авдеевки - эту зону боев считают одной из самых горячих точек фронта. Сегодня американский Институт изучения войны (ISW) сообщил не слишком утешительные новости: похоже, России удалось улучшить свои тактические возможности - враг использовал тактическую неожиданность, заявляют аналитики.

В частности, россияне смогли тактически перегруппироваться и за счет этого переориентировать свои наступательные операции с севера (часть Авдеевского коксохимического завода) в северо-восточную часть.

Вас также могут заинтересовать новости: