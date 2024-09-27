Успеха удалось достичь, потому что россияне не обнаружили накопления и подход основных сил защитников.

Освобождение Волчанского агрегатного завода в Харьковской области сужает зону контроля оккупантов и позволяет ВСУ создать плацдарм для дальнейшего наступления и окончательного освобождения всего города.

Как рассказал командир подразделения "Стугна" в составе Спецподразделения Тимура ГУР Дмитрий под псевдонимом "Линукс" в интервью LIGA.net, это также улучшает логистику и облегчает выполнение задач.

По словам командира, различные подразделения ВСУ проводили разведку боем и заходили на территорию завода. Сам план план и начало зачистки сформировали только в начале сентября. Успеха удалось достичь, потому что россияне не обнаружили накопления и подход основных сил защитников. Бойцы, которые выполняли задачи несколько недель, находились в чрезвычайно сложных условиях с ограниченными ресурсами.

Видео дня

"Самая большая проблема для полной зачистки завода - это подвалы и бункеры. Там противники могли держать оборону", - рассказал "Линукс".

По его мнению, за всю историю российско-украинской войны вряд ли можно найти подобные случаи захвата объекта такой сложности за такой короткий срок. Одной из главных проблем было ограниченное использование артиллерии.

"Близость зданий и пребывания наших и вражеских сил не позволяла использовать артиллерию в полной мере из-за риска дружественного огня. Хотя россиян это никак не останавливало, и они били как по нашим силам, так и по своим", - пояснил командир.

Проблем добавила также сложная логистика и отрезанность рекой Волчья. Это сделало невозможным привлечение бронетехники.

"Львиная часть бремени упала на плечи наших пехотных подразделений, которые сами затягивали взрывчатку и "разбирали" здания, в которых находились враги", - отметил "Линукс".

Освобождение Волчанского агрегатного завода

24 сентября 2024 года стало известно о полном освобождении территории Волчанского агрегатного завода.

Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Террор". Известно, что бойцы осуществляли системную зачистку 30 зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. Им даже приходилось вступать в рукопашный бой с противником.

Вас также могут заинтересовать новости: