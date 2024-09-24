Воины ГУР МО Украины одолели российских захватчиков и одержали важную победу.

Бойцы Главного управления разведки Министерства обороны зачистили все здания Волчанского агрегатного завода от российских захватчиков.

Теперь предприятие полностью под контролем украинских сил. Об этом сообщает пресс-служба ГУР. В разведке рассказали, что эта битва выдалась тяжелой.

"Волчанский агрегатный завод – под контролем Украины! Это была тяжелая битва, но воины ГУР МО Украины одолели российских захватчиков и одержали важную победу – силой оружия и духа, мастерством мысли и небывалой смелостью. Честь храбрым! Продолжаем борьбу за свободную Украину!" – говорится в сообщении.

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В ГУР также поделились кадрами из этой операции:

Освобождение Волчанского агрегатного завода

24 сентября 2024 года стало известно, что подразделения ГУР полностью освободили территорию Волчанского агрегатного завода. Уничтожены оккупанты во всех зданиях предприятия – а их 31.

Операцию провели специальные группы ГУР: "Стугна", "Парагон", "Юнгер", БДК, "Террор". Во вторник, в 14:40 командир спецподразделения ГУР Тимур доложил главе ГУР МО Кириллу Буданову об успешном завершении операции.

Известно, что бойцы ГУР осуществляли системную зачистку зданий завода, постоянно вступая в контактные бои с противником в условиях плотной застройки. Украинским спецназовцам даже приходилось вступать в рукопашный бой с противником.

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