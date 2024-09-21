Именно отсюда в известном направлении был отправлен флагман ЧФ РФ "Москва", который впоследствии потопили Силы обороны.

Украинские пограничники показали остров Змеиный (Одесская область) в Черном море, который российские военные оккупировали в феврале 2022 года, а освободить его удалось 30 июня 2022 года. Соответствующее видео обнародовала Государственная пограничная служба Украины.

"Кто владеет Змеиным, тот владеет Черным морем", - отмечается в подписи.

Отмечается, что спецназовцы Госпогранслужбы совместно с подразделениями Главного управления разведки обеспечивают безопасность гражданского судоходства в акватории Черного моря. В частности, не дают приблизиться авиации и военным судам врага к украинскому побережью.

На видео, сделанного, очевидно с борта катера и беспилотника, показан остров с акватории моря и часть суши. Видно, что на Змеином изуродованная техника, определенные установки, поверхности, например, причал и тп. На острове установлен украинский флаг, который тоже поврежден, возможно, из-за ударов, которые оккупационная армия РФ время от времени наносит по этому "клочку" украинской земли.

Военные напомнили, что именно отсюда в известном направлении был отправлен флагман ЧФ РФ "Москва", который впоследствии потопили Силы обороны.

Остров Змеиный сейчас - видео

Остров Змеиный - что о нем известно

Остров Змеиный (Одесская область) - один из важнейших стратегических объектов акватории Черного моря. Российские военные его оккупировали в феврале 2022 года, освободить его удалось 30 июня 2022 года. На этом острове захватчики пытались, в частности, обустроить комплекс "прикрытия" своего флота, который стал уязвимым после потопления крейсера "Москва". Позже российская армия неоднократно атаковала Змеиный, в частности с помощью тактической авиации, сбрасывая фугасные бомбы.

Впоследствии военный аналитик, старший лейтенант сухопутных войск Армии обороны Израиля Игаль Левин заявил, что во время боев за Змеиный ВСУ противостояли захватчикам, установив оружие на обычной барже. Он был крайне удивлен и восхитился украинской изобретательностью - это образец нестандартного, асимметричного подхода к ведению боевых действий. По словам аналитика, важность инициативы с баржами дала толчок к дальнейшей постоянной обработке оккупантов на Змеином с помощью украинской артиллерии, авиации и тп.

Напомним, 12 апреля 2022 года "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук. "Русский военный корабль, иди ...!" - фраза, произнесенная украинским военным в ответ на предложение российского военного корабля сдаться во время атаки на остров в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

В декабре 2023 года ВСУ в районе острова сбили российский бомбардировщик "Су-24". По данным ВМС ВСУ, самолет там дистанционно минировал пути гражданского судоходства - сбрасывал донные мины. Делалось это в направлении "зернового коридора", работу которого захватчики постоянно пытаются сорвать.

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