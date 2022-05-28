Продажа второй части тиража начнется после 1 июня.

"Укрпочта" за 5 дней продала уже более 3 млн марок "Русский военный корабль... Все!".

Об этом сообщил генеральный директор "Укрпочты" Игорь Смелянский в своем Telegram.

"Завершается пятница и завершился первый этап продаж нашей марки "Корабль все", который начался в понедельник с торжественного погашения при участии президента Украины и командующего ВМС Украины. С тех пор мы продали более 3 млн марок, что является безусловным рекордом", - отметил Смелянский.

По его словам, более 1 млн марок продано онлайн. Всего поступило более 250 тыс. заказов.

"Все эти заказы уже упаковываются и отправляются. Делаем все, чтобы это было как можно быстрее, привлекаем партнеров, но, учитывая первый такой рекордный опыт, берем до 2 недель на обработку. Еще раз - будем прилагать максимум усилий, чтобы все отправить быстрее", - добавил Смелянський.

Он пояснил, что продажа второй части тиража начнется после 1 июня. Всего будет продано 5 млн марок марки "Корабль все".

Марка "Русский военный корабль... Все!": что известно

Как сообщал УНИАН, 12 апреля "Укрпочта" ввела в обращение почтовую марку "Русский военный корабль, иди ...! Героям слава!" тиражом 1 млн штук.

23 мая в продажу была выпущена марка "Русский военный корабль ... Все!". За первый день продажи было реализовано около 800 тыс. этих марок.

Справка УНИАН. "Русский военный корабль, иди ..." - фраза, произнесенная украинским морским пехотинцем в ответ на предложение российского военного корабля сдаться, во время атаки на остров Змеиный в первый день вторжения России в Украину 24 февраля. После этого выражение стало одним из символов борьбы Украины с российскими захватчиками.

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