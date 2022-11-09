Существует очень ложный нарратив, что дипломаты что-то решают, убежден Петр Черник.

Военный эксперт Петр Черник считает, что Крым нельзя вернуть Украине дипломатическим способом, единственный путь деоккупации - боевые действия.

"Война - это путь обмана. Хочу напомнить о блестящей Харьковской операции, которую провели Вооруженные Силы Украины. Операцию, которую на самом деле, мало кто смог спрогнозировать и увидеть. Поэтому, где произойдет настоящая концентрация удара и сосредоточение сил и средств угадать невозможно", - сказал Черник для "Эспрессо".

Специалист также прокомментировал вопрос деоккупации Крыма Украиной.

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"Главной стратегической целью для Украины является освобождение всех временно оккупированных территорий. И я не верю в никакие дипломатические договоренности по Крыму, как таковые. Вообще есть очень ложный нарратив, что дипломаты что-то решают. Дипломаты являются лишь посредниками между центрами силы и теми людьми, которые на самом деле принимают решения. Крым может быть освобожден только военным путем", - добавил Черник.

Деоккупация Крыма: что известно

Как сообщал УНИАН, незаконные выборы в аннексированном Россией Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Страна-агрессор оккупировала полуостров, все восемь лет рашисты издевались над мирным населением, похищали и пытали крымских татар.

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем.