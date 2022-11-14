Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец прокомментировал последние события с фронта. В частности он видит сценарий, по которому украинские военные могут зайти в Крым.
"Что касается восстановления территориальной целостности в пределах Автономной Республики Крым и города Севастополь, то надо понимать, что первыми будут заходить подразделения ВСУ и Сил обороны. Я пока не вижу мирного пути освобождения Крыма. Очевидно, что по состоянию на сегодня операция освобождения территорий будет происходить военным путем, если враг не выйдет самостоятельно", - сказал Березовец для "Эспрессо".
Он добавил, что у россиян начинаются истерические настроения.
"Мы знаем о многочисленных операциях, которые были проведены на территории полуострова как украинскими спецслужбами, так и партизанами. Понятно, что интенсивность этих мероприятий будет повышаться. Освобождение Херсона делает деоккупацию Крыма окончательно неизбежной, и имея сегодня современные образцы вооружения, мы безусловно можем и будем использовать их против подразделений российской армии и российских военных объектов по всей территории Крыма. Враг это чувствует и мы видим его истерическую реакцию, он понимает неизбежность освобождения полуострова, а пессимистические настроения царят не только среди кремлевских пропагандистов, но и среди российского генералитета", - подчеркнул Березовец.
Деоккупация Крыма: что известно
Как сообщал УНИАН, незаконные выборы в аннексированном Россией Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Страна-агрессор оккупировала полуостров, все восемь лет рашисты издевались над мирным населением, похищали и пытали крымских татар.
23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.
По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.
17 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем.