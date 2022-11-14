По состоянию на сегодня операция освобождения территорий будет происходить военным путем, если враг не выйдет самостоятельно, уверен Тарас Березовец.

Офицер первой отдельной бригады специального назначения имени Ивана Богуна Тарас Березовец прокомментировал последние события с фронта. В частности он видит сценарий, по которому украинские военные могут зайти в Крым.

"Что касается восстановления территориальной целостности в пределах Автономной Республики Крым и города Севастополь, то надо понимать, что первыми будут заходить подразделения ВСУ и Сил обороны. Я пока не вижу мирного пути освобождения Крыма. Очевидно, что по состоянию на сегодня операция освобождения территорий будет происходить военным путем, если враг не выйдет самостоятельно", - сказал Березовец для "Эспрессо".

Он добавил, что у россиян начинаются истерические настроения.

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"Мы знаем о многочисленных операциях, которые были проведены на территории полуострова как украинскими спецслужбами, так и партизанами. Понятно, что интенсивность этих мероприятий будет повышаться. Освобождение Херсона делает деоккупацию Крыма окончательно неизбежной, и имея сегодня современные образцы вооружения, мы безусловно можем и будем использовать их против подразделений российской армии и российских военных объектов по всей территории Крыма. Враг это чувствует и мы видим его истерическую реакцию, он понимает неизбежность освобождения полуострова, а пессимистические настроения царят не только среди кремлевских пропагандистов, но и среди российского генералитета", - подчеркнул Березовец.

Деоккупация Крыма: что известно

Как сообщал УНИАН, незаконные выборы в аннексированном Россией Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Страна-агрессор оккупировала полуостров, все восемь лет рашисты издевались над мирным населением, похищали и пытали крымских татар.

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

По итогам саммита участники приняли Совместную декларацию, в которой предоставляется однозначная оценка незаконным и агрессивным действиям Российской Федерации. Декларация фиксирует следующие тезисы: непризнание незаконной аннексии Крыма Россией; обязательство рассмотреть дополнительные политические, дипломатические ограничительные санкции в отношении России в случае дальнейшей агрессии; объединение усилий всех стран-участниц платформы для укрепления безопасности и стабильности в Черноморском регионе.

17 сентября президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем.