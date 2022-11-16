Эксперт подчеркнул, что украинское командование ведет очень профессиональную военную кампанию.

Временно оккупированный Крым становится все больше похожим на ловушку для Российской Федерации.

Как заявил бывший командующий армией США в Европе генерал Бен Ходжес в интервью НВ, украинское командование ведет очень профессиональную военную кампанию, которая постоянно сужает возможности РФ поддерживать свои военные группировки.

По его словам, после повреждение Керченского моста, в России в разы снизилась возможность поддерживать свои войска на юге Украины.

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"Все остальные способы снабжения армии по земле через Ростов, по берегу Азовского моря в Мариуполь, а затем на юг и в Крым очень рискованны, длительны, к тому же сужены к одной, по факту, дороге. При этом подкрепление должно измеряться в тысячах солдат свежего контингента и ресурсах, необходимых не только для войны, но и для содержания мирного населения на оккупированных территориях. Конечно, что-то они могут доставить кораблями, но все это очень ненадежно", - объяснил американский генерал.

Война в Украине: ситуация в Крыму

Как сообщал УНИАН, незаконные "выборы" в аннексированном Россией Крыму состоялись 14 сентября 2014 года. Страна-агрессор оккупировала полуостров, все восемь лет рашисты издевались над мирным населением, похищали и пытали крымских татар.

23 августа 2021 года в Киеве главы делегаций более 40 стран и международных организаций начали "Крымскую платформу". Ее образовали с целью прекращения российской оккупации полуострова мирными средствами.

17 сентября 2022 года президент Украины Владимир Зеленский рассказал, что может так случиться, что Украина вернет Крым дипломатическим путем.

8 октября на железнодорожной ветке Крымского моста произошел крупный пожар. Огонь охватил семь топливных цистерн. Кроме того, частично обрушились два автомобильных пролета.

В России заявили, что мост получил повреждения из-за подрыва грузовика, президент РФ Владимир Путин назвал инцидент "терактом" и обвинил Украину.

Ранее Ходжес говорил, что Украина может освободить оккупированный Россией Крым уже в следующем году, сделав его непригодным для обороны россиян.

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