В этот сценарий входят контроль над Азовским морем и уничтожение Крымского моста.

Оккупированный Россией украинский полуостров Крым может быть освобожден по сценарию освобождения острова Змеиный, который будет адаптированный для несколько большей территории.

"Сценарий полной изоляции полуострова Крым от внешнего мира и методичной, планомерной аннигиляции оккупантов", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.

По его мнению, основная задача ВСУ для старта активной фазы данного сценария - это выход к административной границе полуострова, после чего начнется формирование ударно-огневого потенциала для выполнения задач по уничтожению всех военных объектов и военной инфраструктуры на полуострове.

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"Важным моментом будет восстановление полного контроля над Азовским морем и нанесение несопоставимых с функционированием повреждений единственной логистической артерии, соединяющей материковую Россию и полуостров - Крымский мост, - отметил Коваленко. - Контингент российских войск на полуострове окажется в изоляции и ежедневно будет нести потери, восстановление которых не будет возможным. То есть, ежедневный минус, который приведет через некоторое время к полной потере боеспособности подразделений российских войск в Крыму".

Эксперт уверен, что возведение линий обороны, рытье окопов и установление фортификационных сооружений, чем сейчас активно занимаются россияне в Крыму, им не помогут:

"Россияне прямо сейчас готовятся в оккупированном Крыму к сценарию, который не будет реализован ни при каких обстоятельствах… В целом, тот фетиш, который российская пропаганда устроила вокруг Крыма, выглядит весьма убого, с учетом того, как в реальности видится освобождение полуострова. Пакуйте чемоданы, окопы не помогут. Наоборот, в них же вас и зароют".

ВСУ освободят Крым - что сообщалось

Ранее военный эксперт Олег Жданов выражал уверенность в том, что штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью" ВСУ не придется, нужно только огневое воздействие дальнобойными средствами, и войска РФ сами сдадутся за 3-4 недели.

До этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украине нужно менять стратегию освобождения Крыма.