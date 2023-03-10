Оккупированный Россией украинский полуостров Крым может быть освобожден по сценарию освобождения острова Змеиный, который будет адаптированный для несколько большей территории.
"Сценарий полной изоляции полуострова Крым от внешнего мира и методичной, планомерной аннигиляции оккупантов", - отметил военно-политический обозреватель Александр Коваленко.
По его мнению, основная задача ВСУ для старта активной фазы данного сценария - это выход к административной границе полуострова, после чего начнется формирование ударно-огневого потенциала для выполнения задач по уничтожению всех военных объектов и военной инфраструктуры на полуострове.
"Важным моментом будет восстановление полного контроля над Азовским морем и нанесение несопоставимых с функционированием повреждений единственной логистической артерии, соединяющей материковую Россию и полуостров - Крымский мост, - отметил Коваленко. - Контингент российских войск на полуострове окажется в изоляции и ежедневно будет нести потери, восстановление которых не будет возможным. То есть, ежедневный минус, который приведет через некоторое время к полной потере боеспособности подразделений российских войск в Крыму".
Эксперт уверен, что возведение линий обороны, рытье окопов и установление фортификационных сооружений, чем сейчас активно занимаются россияне в Крыму, им не помогут:
"Россияне прямо сейчас готовятся в оккупированном Крыму к сценарию, который не будет реализован ни при каких обстоятельствах… В целом, тот фетиш, который российская пропаганда устроила вокруг Крыма, выглядит весьма убого, с учетом того, как в реальности видится освобождение полуострова. Пакуйте чемоданы, окопы не помогут. Наоборот, в них же вас и зароют".
ВСУ освободят Крым - что сообщалось
Ранее военный эксперт Олег Жданов выражал уверенность в том, что штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью" ВСУ не придется, нужно только огневое воздействие дальнобойными средствами, и войска РФ сами сдадутся за 3-4 недели.
До этого секретарь СНБО Алексей Данилов заявлял, что Украине нужно менять стратегию освобождения Крыма.