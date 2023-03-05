Эксперт описал самый оптимальный вариант освобождения оккупированного Россией Крыма.

Штурмовать окопы россиян в Крыму "потом и кровью" Вооруженным силам Украине не придется, нужно только огневое воздействие дальнобойными средствами, и войска РФ сами сдадутся.

Уверенность в этом высказал военный эксперт Олег Жданов, отметив, что сейчас российские войска в Крыму активно роют окопы и очень боятся, что ВСУ будут высаживать морской десант на полуострове.

При этом эксперт описал самый оптимальный вариант освобождения оккупированного Крыма:

"При наличии дальнобойного вооружения мост перекрывается огнем дальнобойных систем с дальностью 150-300 километров, паромная переправа перекрывается, и начинается планомерное уничтожение военных запасов: склады с боеприпасами, склады с горюче-смазочными материалами, воинские части, скопления техники и вооружения. Через 3-4 недели такого обстрела российским войскам нечем будет оборонять Крым".

По словам Жданова, россияне окажутся в оперативном окружении: "Сколько они там продержатся?".

Военный эксперт уверен, что рано или поздно россияне сами "выкинут белый флаг".

Освобождение Крыма - последние новости

На днях секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов заявил, что украинской власти необходимо изменить стратегию освобождения Крыма.

До этого президент Украины Владимир Зеленский сделал заявление о возможности освобождения Крыма в 2023 году: "Каждый человек в Украине очень хочет, чтобы каждый следующий шаг был решающим, последним, победным".