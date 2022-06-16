Военные рапортуют о готовности освобождать украинскую землю. Проблема сейчас заключается в нехватке оружия.

Для украинских военнослужащих, сражающихся за отвоевание земель на юге Украины, освобождение Херсона кажется мучительно близким.

Об этом идет речь в материале Reuters.

"Мы можем быть в Херсоне через 15 минут!", - сказал журналистам Сергей, офицер украинской армии, в окопах вдоль пустынной трассы между Николаевом и Херсоном.

"Юг готов, ждем технику… Ждем команду", - добавил он, отказавшись назвать свою фамилию, так как не уполномочен говорить с журналистами.

Военные аналитики подчеркивают, что серьезная попытка захватить последние 30 километров, отделяющие позиции ВСУ от Херсона, будет затруднена без огромных вливаний оружия и личного состава.

"В ближайшее время это вряд ли произойдет. Взять такой город, как Херсон, крупный областной город, можно только путем перевооружения", - поясняет военный эксперт Олег Жданов.

Он добавил, что поступающее ныне в Украину западное вооружение - это "капля в море".

Журналисты отмечают, что недавние успехи ВСУ на южном направлении вызывают оптимизм как в Николаевской, так и в Херсонской областях. Уроженка Херсона рассказала, что вернулась из своего убежища на западе Украины поближе к линии фронта, чтобы ждать там освобождения родного города или его спутников.

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким ранее заявил журналистам, что крупное контрнаступление украинских войск - "всего лишь вопрос времени".

"Успешное контрнаступление, которое вернет всю зернопроизводящую черноморскую провинцию, жизненно важно для Украины, если она хочет подтвердить свое утверждение о том, что мирные переговоры возможны только после того, как российские войска покинут оккупированные районы", - пишет Reuters.

Несмотря на прогресс, отмечают журналисты, линия фронта проходит примерно на полпути по 60-километровой трассе между Николаевом и Херсоном. На сегодня Украина все еще численно уступает врагу, несмотря на полученные из США гаубицы M777.

"Я знаю, что оно у нас есть. Я видел, как это работает. Но пока еще мало что работает", - так сказал о новом западном оборудовании инженер, обслуживающий артиллерийское орудие советской разработки.

Когда на фронте окажутся обещанные американские ракетные системы высокой дальности - местные чиновники не говорят.

И Ким, и мэр Николаева Александр Сенкевич, подтвердили, что численность войск может стать серьезной проблемой для любого крупного контрнаступления. По оценкам мэра Сенкевича, Украине может понадобиться преимущество три к одному для проведения успешной атаки на открытой местности и до пяти к одному для атаки укрепленных российских позиций.

Ранее сообщалось, что украинская армия успешно контратакует оккупантов на Херсонщине. Силы обороны Украины открыли 80-километровый фронт к северу и северо-востоку от Херсона. Так, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. На днях от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.