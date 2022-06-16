Часть украинских военных находится на расстоянии 15 километров от оккупированного Херсона.

На Херсонском направлении украинские войска создали устойчивый плацдарм на левом берегу Ингульца.

Об этом заявил советник председателя ОП Алексей Арестович в эфире "Фейгин Live". Украинские военные смогли сохранить позиции, которые они заняли во время ряда контратак в Херсонской области.

"В Херсонской области наши войска уже создали устойчивый плацдарм на левом берегу Ингульца. Этот плацдарм длиной от 50 до 80 километров", - рассказал Арестович.

Он добавил, что часть украинских военных находится на расстоянии 15 километров от оккупированного Херсона. При этом дальнейшее наступление может занять большое количество времени.

Украинская армия успешно контратакует оккупантов на Херсонщине. Силы обороны Украины открыли 80-километровый фронт к северу и северо-востоку от Херсона.

Так, на Херсонщине украинские защитники осуществляют наступление по трем направлениям. На днях от российских оккупантов был освобожден поселок Таврическое.

14 июня было обнародовано видео, которое записал украинский защитник в 10 км от Херсона.

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