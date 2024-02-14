По словам полковника запаса ВСУ, временно оккупированный Крым можно будет взять в оперативное окружение уже в этом году, даже без военной помощи США.

Временно оккупированный Крым можно будет взять в оперативное окружение уже в этом году, даже без американской военной помощи. Об этом в эфире Radio NV заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины, пилот-инструктор Роман Свитан.

По его словам, сам собой Крымский полуостров — это географически оперативный котел.

"Запад с одной стороны - с севера, с материковой Украины; Запад через Керченский мост и переправу с Таманского полуострова. Могут попробовать авиационным снабжением как-то подпитывать военную группировку. И один из основных мостов - морской", — отметил Свитан.

В то же время он подчеркнул, что на счету Черноморского флота РФ осталось не более шести боевых десантных кораблей.

"Всего этих посудин у россиян осталось где-то пять-шесть штук - это примерно железнодорожный поезд. Весь флот БДК, если сразу пять-шесть кораблей уходят, заменяет железнодорожный поезд военной амуниции. А это довольно-таки серьезные потери для россиян", - говорит военный.

Свитан отметил, что после перерезания российских "мостов" в Крым, армейских запасов на полуострове хватит на полтора-два месяца.

"Даже без наземных операций, с помощью дальних средств поражения, авиации, с помощью БК мы в этом году можем выполнить стопроцентное затопление российского Черноморского флота. Мы это уже на пальцах показали, это не проблема", — сказал Свитан.

Оккупированный Крым - последние новости

В ВСУ раскрыли стратегию по Крыму. Спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук рассказал, что наша страна будет продолжать наносить удары по временно оккупированному полуострову.

Также УНИАН сообщал, что Россию атаковала стая дронов, Крым содрогался от взрывов.

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