Секретарь СНБО считает, что после очередной конференции в формате "Рамштайн", кроме танков, Украине дадут еще "много интересных вещей".

У Украины будет достаточно оружия как для того, чтобы держать оборону, так и для того, чтобы переходить в наступление.

Об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов в эфире телемарафона. "Оружия будет достаточно для того, чтобы мы держали оборону и для того, чтобы мы переходили в наступление", - подчеркнул Данилов.

Он считает, что после очередного заседания Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн"), кроме танков, наша страна получит еще "много интересных вещей". "Благодаря всем партнерам, мы держим на сегодняшний день ситуацию. Будут не только танки, я думаю, что будет еще много интересных вещей, о которых мы будем узнавать после проведения следующего "Рамштайна", - подчеркнул Данилов.

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По его словам, заявление президента Польши о предоставлении Украине роты танков Leopard - важный шаг в контексте передачи танков другими странами.

"До этого времени тяжелые танки нам не передавали от слова - совсем. И главное было для нас, и для нашего президента, который занимается этим вопросом 24 часа в сутки, чтобы было начало... И то, что вчера произошло во Львове, заявление президента Польши - это очень важный шаг для того, чтобы этот вопрос сдвинулся с мертвой точки. Вы знаете, что мы просили эти танки еще начиная с лета. Сейчас пришло время, когда мы их в конце концов начнем получать. Еще раз подчеркиваю, речь не о количестве - речь о начале. Сколько их будет - главное, чтобы их начали предоставлять, а потом партнеры, я более чем уверен, будут приобщаться к этому процессу. И их будет достаточно для того, чтобы мы победили нашего врага на поле боя", - подчеркнул Данилов.

Также секретарь СНБО отметил, что есть страны, которые очень мощно помогают Украине, но не хотят это разглашать, и призвал осторожнее относиться к обвинениям в адрес тех или иных государств относительно отсутствия помощи.

"Каждая страна самостоятельно решает, какую информацию давать о помощи нам оружием... Мы не подчеркиваем определенные страны, которые нам помогают довольно мощно, но они приняли решение, что это не должно быть публично в эфирах. Пройдет война, когда будет писаться история об этой войне, я думаю, мы очень много интересных вещей узнаем о тех людях, о тех странах, которые нам помогали, но об этом вслух не говорили по разным причинам", - пояснил Данилов.

Что такое Рамштайн

Как сообщал УНИАН, ближайшее заседание Контактной группы по вопросам обороны Украины ("Рамштайн") состоится 20 января.

3 января заместитель руководителя Офиса президента, дипломатический советник главы государства Андрей Сибига заявил, что по результатам так называемого "Рамштайн-8" следует ожидать решения о максимальном усилении боевого потенциала Вооруженных сил Украины.

4 января министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прогнозировал, что вскоре Вооруженные силы Украины получат от партнеров новую броневую и огневую мощь, в том числе танки.

10 января генсек НАТО Йенс Столтенберг сказал, что министр обороны Украины Алексей Резников на ближайшем заседании Контактной группы по вопросам обороны Украины (так называемый "Рамштайн-8") сообщит о вооружении, в котором нуждается Украина.

11 января во время визита во Львов президент Польши Анджей Дуда объявил о передаче Украине роты танков Leopard. Как сообщил польский лидер во время совместного брифинга с президентами Украины Владимиром Зеленским и Литвы Гинатасом Науседой, роту танков передадут в рамках международной коалиции.

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