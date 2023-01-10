Эллвуд добавил, что Украине также следует позволить присоединиться к Объединенным экспедиционным силам.

Британский депутат и председатель спецкомитета по обороне в Палате общин Соединенного Королевства Тобиас Эллвуд заявил, что Великобритания должна "обязательно" поставлять ВСУ танки.

"Это наша война, но мы оставили воевать украинцев. Здесь дело не только в морали, а в том, что Россия сейчас продвигает это против всего Запада, поэтому я очень приветствую тот факт, что мы сейчас думаем об отправке основных боевых танков. Это показывает, насколько далеко мы зашли в нашей готовности смотреть Путину в глаза и не бояться его риторики. И мы наконец посылаем это крайне необходимое серьезное оборудование Украине", – отметил он в эфире программы "World at One" на "ВВС Radio 4".

По словам Эллвуда, Запад должен признать, что "мы не должны оставлять это на украинцев", и что "мы должны быть увереннее в себе, чтобы противостоять" российскому диктатору Владимиру Путину. Он подчеркнул, что мир должен принимать смелые стратегические решения для поддержки Украины, а не "робко продвигаться вперед".

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"Мы должны сделать шаг вперед. НАТО, по сути, оказалось на скамейке запасных. Мы должны сделать гораздо больше, чтобы потушить этот пожар, но мы этого не делаем. Кроме того, вы также знаете, что касается стратегии, мы должны стремиться создать оружейный завод, например, в восточной Польше, чтобы они (Украина) могли закупать собственное оборудование", – отметил британский политик.

Эллвуд добавил, что Украине также следует позволить присоединиться к Объединенным экспедиционным силам.

Военная помощь Великобритании Украине

9 января 2023 года стало известно, что Великобритания впервые рассматривает возможность поставки танков для Украины. Речь идет об основных танках британской армии Challenger 2.

В Министерстве обороны Великобритании подчеркнули, что в 2023 году военная помощь Украине может превысить прошлогодний уровень. Там отметили, что преданность Украине остается непоколебимой.

В конце 2022 года Британия передала Украине более 1 000 металлоискателей VALLON и 100 комплектов для обезвреживания бомб, чтобы помочь разминировать поля и сделать безопасными отвоеванные у российских захватчиков территории, гражданские здания и инфраструктуру.

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