Отмечается, что цель РФ - вселить страх в Киев и его союзников.

Используя новую баллистическую ракету средней дальности из стратегического арсенала для атаки по Украине, Россия послала Западу "угрожающее сообщение", пишет американская газета The New York Times.

"Это эскалация. Я действительно считаю, что ситуация очень опасна", - отметила старший научный сотрудник центра изучения России и Евразии Фонда Карнеги Татьяна Становая.

Акцентируется, что использование ракеты средней дальности из стратегического арсенала России было примечательным тем, что цель на территории Украины находилась в пределах досягаемости обычного оружия, которое РФ регулярно использовала на протяжении всей войны. Однако на этот раз Россия запустила ракету, способную нести ядерные боеголовки.

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По словам официальных лиц и военных аналитиков, этот выбор является предупреждением, направленным на то, чтобы вселить страх в Киев и его союзников.

Как отметил эксперт по вооружениям из Университета Осло Фабиан Рене Хоффман: "Они (россияне - УНИАН) хотели бы сказать нам следующее: "Смотрите, вчерашний удар был неядерным, но следующий удар может быть с ядерной боеголовкой".

В NYT добавили, что ядерные боеголовки могут нести и другие российские ракеты ("Искандер" и Х-101), которыми РФ не раз атаковала Украину. Однако, как объяснил директор проекта по противоракетной обороне в Центре стратегических и международных исследований в Вашингтоне Том Карако, особенно "тревожной" ракету средней дальности делает ее способность запускать несколько ядерных боеголовок при повторном входе в атмосферу Земли. Это затрудняет, если не делает почти невозможным, их перехват.

"Это бряцание ядерным оружием как для Украины, так и для самой Европы. Это довольно резкий сигнал", - заявил Карако.

Россия ударила по Украине новой ракетой - что важно знать

Напомним, утром 21 ноября Воздушные силы Украины заявили, что российские войска атаковали город Днепр ракетами разных типов, в том числе межконтитентальной баллистической ракетой.

Вечером в тот же день в специальном видеообращении Путин заявил, что по Днепру ударили ракетой средней дальности с применением "новейшей ракетной системы "Орешник" с неядерной гиперзвуковой боеголовкой".

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