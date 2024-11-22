Россия атаковала Сумы 'шахедами', есть погибшие (фото)

По данным ОВА, 10 человек получили ранения.

Сегодня утром, 22 ноября, российские оккупационные войска атаковали жилой микрорайон областного центра Сум ударными дронами типа "Шахед".

Как сообщает ОВА, предварительно, 2 человека погибли, 10 получили ранения различной степени тяжести.

"Людям оказывается необходимая помощь, проводятся аварийно-спасательные работы. Последствия атаки россиян уточняются", - добавили в администрации.

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Атаки на Сумы и область

Как сообщал УНИАН, 17 ноября оккупационная армия РФ атаковала город баллистической ракетой, попав в многоквартирный жилой дом.

Российский удар унес жизни двух детей и восьмерых взрослых, еще пятеро детей и 46 взрослых пострадали.

В ночь на понедельник, 18 ноября, российские захватчики нанесли повторный ракетный удар по украинскому городу Сумы. В результате атаки в населенном пункте исчез свет.

Впоследствии число погибших в Сумах от удара баллистикой по жилому дому в густонаселенном районе города возросло до 11, из них двое - дети.

Согласно данным ОВА, российские оккупанты применили баллистические ракеты в кассетном снаряжении, которые имеют большое поражающее действие. Ликвидация последствий продолжается. В городе объявили траур.

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