Военные отмечают, что оккупанты собираются в такую орду явно не ради прогулки.

Россияне сконцетрировали на Ореховском направлении (Запорожская область) большую группировка войск, которая по своей численности уже превосходит силы захватчиков под Авдеевкой. Об этом в эфире телемарафона заявил спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховий.

Он отметил, что Авдеевское направление сейчас является основным, но в операционной зоне оперативно-стратегической группировки войск "Таврия" есть еще два очень ответственных направления, на которых сейчас происходят определяющие события.

"Это Марьинское, оно же Новопавловское. Где враг штурмует населенный пункт Новомихайловка, а также село Георгиевка. И там за минувшие сутки он успехов не имел", - сказал Лиховий.

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Кроме того, за минувшие сутки оккупанты также не имели успеха в нескольких штурмовых действиях на Ореховском направлении. "Но мы видим, что группировка врага, которая там сконцентрировалась за последние несколько дней или даже недель, - она по своим размерам превосходит в личном составе ту группировку, которая сейчас задействована на Авдеевском направлении", - сказал спикер.

По мнению Лиховия, очевидно, что "московиты туда вышли не на прогулку". "Обращайте внимание на названия населенных пунктов: Работино... Роботинский выступ южнее города Орехов, Запорожской выступ. Это Работинский выступ - это деоккупированные в результате летней прошлогодней кампании территории. Похоже, россияне поставили задачу штурмовыми действиями также добиться там определенных успехов. Так же, как они их сейчас хотят получить в Авдеевке", - подчеркнул Лиховий.

Ситуация на юге

Как сообщал УНИАН, 14 февраля Лиховий уже предупреждал, что на Ореховском направлении царит относительное затишье, но российские оккупанты стягивают большие резервы для наступления.

По его словам, группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как и на Авдеевском направлении. Представитель отметил, что захватчики готовятся к наступлению.

Также Лиховий добавил, что оккупанты традиционно сосредотачивают свои штурмовые действия в первую очередь на Авдеевском и Марьинском направлениях, где враг пытается захватить восточные окраины села, но там он также несет значительные потери".

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