Обстрелам сегодня подверглись также другие населенные пункты Запорожской области, где есть раненые.

В результате очередного обстрела российскими оккупантами города Орехов Запорожской области было разрушено несколько домов и убит мужчина, сообщил глава Офиса президента Украины Андрей Ермак.

"Запорожская область. Враг совершил минометный обстрел города Орехов. В результате было разрушено около трех домов и убит мужчина", - написал руководитель ОП.

В свою очередь, глава Запорожской областной военной администрации Юрий Малашко отметил, что в результате удара по Орехову был ранен 87-летний мужчина, а 40-летний житель погиб от полученных травм.

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"Также ранение получил 66-летний житель Верхней Терсы во время обстрелов из РСЗО. Его доставили в медицинское учреждение", - отметил глава ЗОВА.

Кроме того, из оперативно-тактического ракетного комплекса "Искандер-К" враг попал по территории предприятия в Малокатериновке.

"Взрывной волной и обломками частично разрушено складское помещение. Ранения получили два человека, им оказывается необходимая медицинская помощь", - сообщил Малашко.

Война в Украине - российские обстрелы

Как сообщал УНИАН, утром 10 июля российские захватчики совершили удар управляемыми авиабомбами по прифронтовому Орехову Запорожской области.

Сообщалось о пяти погибших в результате атаки. Речь шла о трех женщинах 43, 45, 47 лет и мужчине 47 лет. Еще 13 человек, по данным Офиса генпрокурора, пострадали. 11 человек госпитализировали с различными ранениями.

Глава Запорожской ОВА Малашко сообщал, что во время разбора завалов россияне снова атаковали город управляемой авиационной бомбой. При этом ударили рядом с местом, где спасатели разбирали завалы. Во время этой атаки был ранен один человек.

Вечером 10 июля спасатели завершили поисковые работы на месте авиаудара по Орехову. Они деблокировали из-под завалов тела трех человек без признаков жизни. Так, число погибших возросло до семи.

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