Там также происходит маневр для некоторого ухода на более выгодные позиции.

Представитель Объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой отмечает, что поставки и эвакуация из Авдеевки затруднены, но задействована запасная логистическая артерия.

"На Авдеевском направлении, а это самая горячая точка во всей операционной зоне ОСУВ "Таврия" сейчас, ситуация остается очень напряженной, но контролируемой", - сказал он в эфире телемарафона, отвечая на вопрос о текущей ситуации вокруг Авдеевки.

Он добавил, что с 18:00 14 февраля до 06:00 15 февраля российские оккупанты потеряли на этом направлении 208 человек.

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"Из них безвозвратные потери россиян с Авдеевского направления к остальным направлениям операционной зоны ОСУВ" Хортица" составляют 20:1. Это еще одно такое красноречивое свидетельство того, насколько ожесточенной является ситуация для врага именно на Авдеевском направлении", - рассказал спикер.

Относительно непосредственно Авдеевки Лиховой отметил, что там линия фронта является очень динамичной.

"И происходит маневр нашими подразделениями для кое-где ухода на более выгодные позиции. Кое-где - отдача позиций. Ключевое сообщение по этому поводу - поставки и эвакуация из Авдеевки затруднены. Но задействована запасная логистическая артерия, которая была подготовлена заблаговременно", - сказал он.

Спикер также отметил, что враг хочет пройти западнее Авдеевского коксохимического завода, но там он встречает достойное сопротивление. Лиховой также рассказал, что на этом направлении оккупанты имеют значительное преимущество в личном составе и авиационной компоненте.

"Работают самолеты, не заходя в зону поражения, работают КАБами", - сказал он.

По словам спикера, у врага также имеется преимущество в снарядах.

"Есть просто физические рамки, есть планка, выше которой не прыгнешь при всем желании. Что касается личного состава, то это, к сожалению, неоднократное преимущество", - отметил Лиховой.

Он добавил, что враг не смог обойти Авдеевку с запада и "полез напролом в городскую застройку".

"Бои происходят в городской застройке... размеры с российской стороны штурмовых групп растут. Количество этих групп растет. К ним подключаются бронегруппы в виде танков и другой бронетехники", - сказал он.

Лиховой сообщил, что всего в операционной зоне ОСУВ "Таврия" за минувшие сутки враг нанес 43 авиаудара, провел 64 боевых столкновения и совершил 1 тыс. 80 артиллерийских обстрелов.

"Львиная доля каждой из этих цифр - это именно Донетчина, именно Авдеевское направление", - отметил он.

Общие потери врага в живой силе за 14 февраля составляют 526 человек. Уничтожено или повреждено было 55 единиц техники россиян, без учета беспилотников. Речь идет, в частности, о 30 артиллерийских системах, трех танках и средстве противовоздушной обороны. Кроме того, уничтожено было еще пять важных объектов противника, среди которых два пункта управления беспилотниками и три района сосредоточения личного состава.

Оборона Авдеевки - что там сейчас происходит

Ранее эксперт Defense Express Иван Киричевский выразил мнение, что уничтожение российской колонны на Авдеевском направлении свидетельствует о том, что в Вооруженных силах Украины вероятно есть резервы для обороны Авдеевки.

Как известно, недавно в Авдеевку прибыло мощное подкрепление, часть подразделений 110-й отдельной механизированной бригады впервые за два года вывели на ротацию. Впоследствии 3-я отдельная штурмовая бригада подтвердила, что была срочно передислоцирована для усиления украинских войск в районе Авдеевки.

Спикер оперативно-стратегической группировки войск (ОСУВ) "Хортица" Илья Евлаш пообещал, что россияне вскоре почувствуют на себе результаты поездки Главнокомандующего ВСУ Александра Сырского под Авдеевку.

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