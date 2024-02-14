Речь идет об Ореховском направлении.

На Ореховском направлении сегодня царит относительное затишье, но враг стягивает большие резервы для наступления.

Об этом сказал спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Дмитрий Лиховой в эфире телемарафона.

"На Ореховском направлении царит очень относительное затишье. Хотя обстрелы продолжаются. Там ожидается новое вражеское наступление, потому что группировка врага в личном составе, которая там собралась, примерно такая же по масштабам как на Авдеевском направлении", - отметил он.

При этом добавил, что враг готовится к наступлению, которое ожидается. "Стягивает резервы, готовится к новым действиям. Мы это видим. Мы к этому готовимся", - сказал Лиховой.

Также добавил, что уже традиционно направлениями, где враг традиционно сосредотачивает свои штурмовые действия, остается Авдеевское и "направление Марьинки на село Новомихайловка, где враг пытается захватить восточные окраины села, но там он также несет значительные потери".

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Как сообщал УНИАН, бригадный генерал, командующий оперативно-стратегической группировкой войск "Таврия" Александр Тарнавский рассказал, что на Таврическом направлении российская армия нанесла по подразделениях ВСУ наибольшее количество авиационных ударов с начала года.

Он сообщил, что в операционной зоне ОСУВ "Таврия" враг нанес 73 авиаудара, совершил 54 штурмовых действия и 1051 артобстрел.

Он отметил, что украинские воины продолжают ведение оборонительной операции, нанося противнику значительные потери как в живой силе, так и в технике.

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