Геннадий Гудков отметил, что президент РФ собирает своеобразного "колобка" из последних резервов.

Издание Reuters сообщило, что президент РФ Владимир Путин выводит свои войска из Сирии, чтобы перекинуть их в Украину. Это фактически последние резервы, которые остались.

Об этом рассказал российский оппозиционер Геннадий Гудков.

Он сравнил армию РФ с колобком и отмети, что Путин пытается наскрести по сусекам резервы, потому что больше ничего не осталось.

"Может на "колобка" и хватит, но у него финал был плохой – его съели. Я думаю, что резервы Путина, которые он пытается собрать, ждет такая же участь. Уже соскребаются отовсюду последние резервы, чтобы хоть как-то продержаться. Он считает, что напугает зимой, переброской резервов, проведением мобилизации. Только он собирает последние резервы и больше ему крыть нечем", - отметил Гудков.

При этом он указал, что ВСУ не смущают эти резервы, потому что украинские военные научились воевать и продолжают получать хорошее оружие, ведь в современной войне численность противника не имеет настолько большого значения, как техническая оснащенность.

Как ранее сообщал УНИАН, в Россию возвращена российская зенитная батарея типа С-300, которая находилась на северо-западе Сирии. В Тартусе батарея была погружена на грузовое судно (по другим сообщениям – в транспортный самолет) и направилась в Россию. Вероятно, это было сделано для последующей отправки в Украину на фоне дефицита военных средств, наблюдаемого в российской армии.

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