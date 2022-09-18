Президент Российской Федерации Владимир Путин растерян. Он не понимает, как дальше быть. У России нет какого-то долгого стратегического планирования в войне с Украиной.
Такое мнение высказал руководитель Центра военно-правовых исследований Александр Мусиенко, передает 24 канал.
По его мнению, Кремль надеется действовать в соответствии с ситуацией и будет учитывать, как дальше будут развиваться события на фронте.
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"Единственный план России – это тянуть до зимы. Россияне делают ставку на газовую тематику и надеются, что в Европе произойдет раскол на тему газа", – отметил эксперт.