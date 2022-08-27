Вероятно, это было сделано для последующей отправки в Украину.

В Россию возвращена российская зенитная батарея типа С-300, которая находилась на северо-западе Сирии.

Об этом сообщают израильские СМИ Kan и Makor Rishon со ссылкой на частную израильскую разведывательную фирму ImageSatIntl.

На опубликованных снимках со спутника видно, что РФ переместила из Масиафа на российскую базу в Тартусе систему С-300.

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В Тартусе батарея была погружена на грузовое судно (по другим сообщениям – в транспортный самолет) и направилась в Россию. Вероятно, это было сделано для последующей отправки в Украину на фоне дефицита военных средств, наблюдаемого в российской армии.

Также на снимках можно увидеть исчезновение развернутой в прошлом месяце батареи, которая должна была защитить российскую базу "Хамим" и порт Тартус.

Район Масиафа на северо-западе Сирии, где была размещена батарея, 25 августа подвергся авиаударам. Сирия приписала их Израилю.

Напомним, ЗРК С-300 предназначены для обороны от ударов средств воздушно-космического нападения противника, но оккупанты переделывают их в класс "земля-земля". Ранее военный эксперт Олег Жданов раскрыл особенности переделанного российского С-300 и рассказал, насколько сложно сбивать российские ракеты С-300.

Как отметил эксперт, у России большой запас таких ракет. Больше всего от них сегодня страдает Николаев.

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