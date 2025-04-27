'Опора армии': военный ответил, смогут ли технологии заменить пехоту

Сейчас ни один человек не сможет четко спрогнозировать, к чему приведет развитие технологий, заметил Артем Беленков.

Пехота - это основа любой армии, поэтому полностью заменить ее дронами не получится. Такое мнение в интервью на "Армия TV" озвучил Артем Беленков, начальник штаба 412 ОПБпС Nemesis.

"Если посмотреть исторически - у нас были тысячи лет, когда вся человеческая цивилизация валила друг друга копьями, мечами и луками. Потом были сотни лет от первых аркебузов до линейной пехоты и винтовок. Появилась артиллерия... танки, авиация, которые за сто лет стали от единичного применения до танковых армий и невероятных флотилий различных самолетов", - рассказал Беленков.

Сейчас же, рассказывает военный, за три года полномасштабной войны между Украиной и Россией единичные дроны превратились в целые бригады.

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"Скорость и динамика развития - ее сложно предсказать. Сейчас нет ни одного человека, который расскажет, к чему это придет, ведь никто не знает. Но имея опыт, могу сказать, что точно будет больше существенно средств и большая часть боевой работы будет на аутсорсинге роботизированных систем. Это и наблюдение и разведка и минирование, эвакуация, логистическое обеспечение, поражение и тому подобное. Пехота все равно останется опорой любой армии. Но то, что у пехоты будет существенно больше поддержки - однозначно", - добавил военный.

Российско-украинская война: важные новости

Накануне аналитики из Института изучения войны рассказали, что Россия хочет изменить тактику своего будущего наступления. Отмечается, что во время летне-осенней кампании враг планирует перейти к систематическому использованию мотоциклов в наступательных операциях, чтобы противостоять украинским беспилотникам.

В то же время накануне в России заявили о якобы "полном освобождении Курской области" от Сил обороны Украины. В Генштабе ВСУ это заявление опровергли, заявив, что враг выдает желаемое за действительное.

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