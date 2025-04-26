Об "освобождении" успел сообщить лично Путин.

В России прибегли к пропагандистской уловке и выдали желаемое за действительное относительно боевых действий в Курской области.

Об этом сообщает Генеральный штаб Вооруженных сил Украины в социальной сети Facebook.

"Сообщение представителей высшего командования страны-агрессора о якобы завершении боевых действий на территории Курской области РФ не соответствуют действительности", - говорится в сообщении.

Видео дня

В частности, оборонительная операция Сил обороны Украины в определенных районах Курской области продолжается.

В то же время, как отмечают в Генштабе, оперативная обстановка сложная, но украинские подразделения продолжают удерживать определенные позиции и выполняют задачи по назначению, при этом наносят противнику эффективное огневое поражение из всех видов оружия, применяют в том числе тактику активной обороны.

В этой связи, с начала суток в операционной зоне группировки войск "Курск" отражено пять штурмовых действий противника, еще одно такое боевое столкновение пока продолжается.

Вместе с тем, угроза окружения наших подразделений отсутствует.

"Заявления вражеского руководства о "разгроме" украинской группировки войск является ничем иным, как пропагандистской уловкой и желанием выдать желаемое за действительное", - отмечается в сообщении.

Кроме того, активные действия наших войск в определенных районах Белгородской области РФ также продолжаются.

Что известно о боевых действиях на Курщине

Как сообщал УНИАН, сегодня, 26 апреля, российский диктатор и инициатор войны против Украины Владимир Путин заслушал соответствующий доклад начальника Генштаба ВС России Валерия Герасимова.

Было сказано, что украинские войска якобы полностью вытеснены из Курской области. Также Герасимов отметил заслуги северокорейских солдат, которые принимали участие в боях против ВСУ на Курщине.

Кроме того, ранее Силы обороны поразили на Курщине бригаду РФ, которая нанесла удар по Сумах. В Генштабе отметили, что поражена ППД 448-й ракетной бригады российских оккупантов и зафиксирована вторичная детонация боеприпасов. Результаты удара уточняются.

Вас также могут заинтересовать новости: