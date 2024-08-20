Спикер парламента отметил, что Украина "проводит свою защитную операцию" довольно эффективно.

Верховная Рада Украины готова оказывать всю необходимую законодательную поддержку в контексте операции Вооруженных сил Украины в Курской области России. Как передает корреспондент УНИАН, об этом во время брифинга сказал председатель ВР Руслан Стефанчук.

Отвечая на вопрос о том, какой режим должен быть установлен в Курской области России, с правовой точки зрения, национального законодательства Украины и международного права, и предусматривается ли украинским законодательством вообще установление какого-либо режима на территории, где ВСУ проводят военную операцию, и нужно ли вносить какие-то изменения в национальное законодательство для урегулирования этого вопроса, он отметил, что Украина "проводит свою защитную операцию... довольно эффективно".

"Проводит, выполняя боевые распоряжения не только на территории Украины. И сегодня мы проголосовали в Верховной Раде за распространение статуса за все те достижения, которые наши воины получают не только на территории Украины, но и за пределами, когда они выполняют боевые распоряжения. Если потребуется любая другая законодательная поддержка со стороны парламента, мы готовы в дискуссии с военными провести все, что необходимо для единой цели – для нашей успешной победы. Я убежден, что мы достигнем этого", – сказал Стефанчук. Видео дня

Операция ВСУ в Курской области РФ

Продолжается операция ВСУ в Курской области. За это время украинские военные установили контроль над более 90 населенными пунктами РФ. Речь идет о более 1200 квадратных километров вражеской территории.

По информации аналитика немецкого издания BILD Юлиана Рёпке, после уничтожения мостов через реку Сейм в Курской области России ВСУ осталось пройти еще 2,6 км, чтобы замкнуть условный "котел" для российских войск в Глушковском районе.

В то же время военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко отмечает, что зона контроля в Курской области не станет стационарной линией боестолкновения и будет расширяться.

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