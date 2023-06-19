"Загораживающие отряды" используются россиянами практически на всех направлениях.

Командование Вооруженных сил Российской Федерации мотивирует своих подчиненных воевать на фронте с помощью угроз и насилия.

Об этом написал бывший командир полка "Азов", майор Максим Жорин в своем Telegram-канале 19 июня. Он напомнил, что в боях за Бахмут РФ уже потеряла десятки тысяч своих солдат. В городе много тел россиян, которые никто не собирается забирать.

"Нам никогда не понять такого циничного отношения к человеческой жизни. Они подлые и нечестные не только по отношению к своему противнику, но и к своим людям", — отметил Жорин.

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По словам военного, главной мотивацией оккупантов идти на передовую является не любовь к своей стране или долг перед государством, а насилие. В российской армии также существуют "заградительные отряды", которые применяются захватчиками практически на всех направлениях.

"Чтобы мотивировать россиян выйти на позиции командиры либо угрожают, либо избивают или даже убивают своих подчиненных", — сказал экс-командир полка "Азов".

Заградительные отряды в армии РФ

Как ранее писал УНИАН, Россия с начала полномасштабной войны в Украине применяет тактику заградительных отрядов. Это подтверждали многочисленные перехват ГУР разговоров захватчиков. Эти отряды должны останавливать военных, отступающих с поля боя, и под угрозой смерти возвращать их обратно.

В прошлом году сообщалось, что российское командование выставило так называемые заградительные отряды "кадыровцев" на разных участках фронта.

В июне дрон "поймал" момент, как российский заградительный отряд расстреливает солдат РФ.

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