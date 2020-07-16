Оккупанты 5 раз обстреливали позиции украинских военных

В том числе враг использовал крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие.

Сегодня вооруженные формирования Российской Федерации пять раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе.

Об этом сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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В районе ответственности оперативно-тактической группировки «Восток» враг трижды обстрелял украинские опорные пункты недалеко от Водяного из гранатометов различных систем, зенитной установки, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

"Также противник задействовал станковые противотанковые гранатометы, пулеметы крупного калибра и стрелковое оружие вблизи Старогнатовки. А возле Марьинки агрессор использовал крупнокалиберные пулеметы и снайперское оружие. Подразделения Объединенных сил своевременно реагировали на вражеские вооруженные провокации и прицельным огнем по позициям агрессора заставляли его отказаться от продолжения обстрелов. Потери противника уточняются. За текущие сутки потерь в рядах Объединенных сил в результате вражеских обстрелов нет", - сообщили в пресс-центре.

Кроме того, как добавили в пресс-центре, на участках разведения № 1, № 2 и № 3 обстрелов не зафиксировано.

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