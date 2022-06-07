Однако контакты сторон уместны для обсуждения текущих вопросов, в частности гуманитарных и продовольственных.

Российский диктатор Владимир Путин пока не готов к предметным переговорам по миру, но контакт сторон должен быть для понимания того, на что готова пойти РФ в Украине.

Такое мнение в интервью OBOZREVATEL высказал директор военных программ Центра Разумкова Николай Сунгуровский.

По мнению эксперта, инициатива президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана относительно трехстороннего телефонного разговора с Зеленским и Путиным весьма уместна.

"В принципе эти переговоры могли бы быть уместными с позиции, во-первых, измерения температуры больного, то есть определения, на что готов пойти Путин. Во-вторых, договориться о каких-то вещах, связанных с гуманитарными коридорами или с теми же поставками продовольствия. То есть с текущими вопросами, но не с политическими. Путин не готов вести переговоры о каких-то уступках. Он не готов проигрывать. И с этой точки зрения наша дипломатия должна проявить сильную позицию, в которую в свое время с нами играла Россия", - отметил Сингуровский.

Он напомнил, что Россия в свое время блокировала реанимирование переговоров в "нормандском" формате, заявляя, что "не видит смысла и содержания в этих переговорах".

"Так же сейчас можем сказать и мы. Ребята, вы хотите заморозить конфликт? Об этом мы не будем договариваться. Здесь нет предмета переговоров. Нужно держать марку. Если наши Вооруженные силы завоевывают какие-то переговорные позиции, их надо выдерживать", - добавил эксперт.

Как писал УНИАН, ранее президент Турции Эрдоган предложил украинскому и российскому коллегам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести совместные Телефонные переговоры-конференцию,

Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров если на него согласится Россия. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил лишь двусторонний разговор Путина и Эрдогана.

Вас также могут заинтересовать новости: