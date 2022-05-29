Турецкий президент заявил, что продолжит прилагать усилия для дипломатического завершения войны в Украине.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган анонсировал, что в понедельник у него запланированы отдельные телефонные разговоры с президентами Украины Владимиром Зеленским и России Владимиром Путиным.

Как отмечает турецкая государственная информагентство Anadolu Agency, Эрдоган пояснил, что прежде всего озвучит свою просьбу сохранять каналы для диалога, чтобы иметь возможность прекратить войну в Украине путем переговоров.

"Турция и в дальнейшем будет призывать стороны поддерживать каналы диалога и дипломатии для установления мира в Украине", - сказал он.

Со своей стороны в Кремле уже подтвердили, что такой разговор запланирован. Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сообщил, что у главы Кремля 30 мая состоится разговор с Эрдоганом. Однако темы переговоров он не уточнил.

Как сообщал УНИАН, с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Турция взяла на себя роль посредника в переговорах и организовала встречу делегаций Украины и России в Стамбуле 29 марта. Однако после того, как стало известно о военных преступлениях оккупантов в Буче, переговоры были заморожены.

А 28 апреля Эрдоган разговаривал с Путиным по телефону и рекомендовал возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции.

В конце апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться лично уже в ближайшее время. Однако встреча так и не состоялась.

Также турецкие власти предлагали безопасную эвакуацию по морю украинских защитников из "Азовстали" в Мариуполе, когда оккупанты держали их в осаде и осуществляли сокрушительные бомбардировки.

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