После того, как президент Турции Эрдоган предложил украинскому и российскому коллегам Владимиру Зеленскому и Владимиру Путину провести совместные телефонные переговоры-конференцию, Украина дала предварительное согласие.
Пресс-секретарь президента Украины Сергей Никифоров заявил, что украинская сторона готова рассмотреть такой формат переговоров, если на него согласится Путин, сообщает "Страна.ua".
"Насколько это соответствует действительности, не могу сказать - эти договоренности происходили между президентом Турции и России. А что касается позиции Офиса президента Украины, если президент России даст свое согласие, мы тоже рассмотрим такое предложение", - сообщил Никифоров.
На данный момент пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил лишь двусторонний разговор Путина и Эрдогана.
Переговоры Зеленского с Путиным:
С начала полномасштабного вторжения РФ в Украину Турция взяла на себя роль посредника в переговорах и организовала встречу делегаций Украины и России в Стамбуле 29 марта. Однако после того, как стало известно о военных преступлениях оккупантов в Буче, переговоры были заморожены.
28 апреля Эрдоган разговаривал с Путиным по телефону и рекомендовал возобновить переговоры с Украиной при посредничестве Турции.
В конце апреля министр обороны Турции Хулуси Акар заявил, что Зеленский и Путин могут встретиться лично уже в ближайшее время. Однако встреча так и не состоялась.
Также турецкие власти предлагали безопасную эвакуацию по морю украинских защитников из "Азовстали" в Мариуполе, когда оккупанты держали их в осаде и осуществляли сокрушительные бомбардировки.
29 мая Эрдоган анонсировал отдельные переговоры с Зеленским и Путиным.
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