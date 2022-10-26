На Бахмутском и Авдеевском направлении россияне все еще пытаются наступать.

Российские оккупанты на Сватовском направлении пытаются построить линию обороны.

Об этом сообщил спикер Восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире информационного телемарафона.

"Так как мы продолжаем натиск на Сватовском направлении, сегодня там огнем нашей артиллерии была уничтожена колонна из пяти автомобилей. Также в селе Новоивановка Луганской области был уничтожен склад боеприпасов и, по предварительным данным, десять человек из так называемого подразделения "кадыровцев". Там враг строит оборону, старается максимально использовать местность, инженерные средства. Следовательно, мы сейчас работаем над тем, в первую очередь артиллерия, чтобы уничтожить эти его возможности", - сказал он.

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По его словам, на Бахмутском и Авдеевском направлении враг пытается прорвать оборону украинских военных, однако не может достичь там успеха.

Ситуация на востоке

21 октября Сергей Гайдай сообщал, что на Луганщине самым горячим участком фронта остается территория вблизи Сватово, которую оккупанты расстреливают реактивной артиллерией.

По словам Гайдая, в небольших селах вблизи Сватово и Кременной россияне выселили всех жителей и разместили там своих военных.

По состоянию на 24 октября ВСУ удалось оттеснить врага из трех населенных пунктов в Луганской области и одного - в Донецкой.