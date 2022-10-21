Окружающую территорию оккупанты расстреливают реактивной артиллерией.

В Луганской области самым горячим участком фронта остается территория вблизи Сватово.

Об этом сообщил глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай.

"Самым горячим участком остается территория вблизи Сватово. Окружающую территорию оккупанты расстреливают реактивной артиллерией... Больше всего российской техники сосредоточено возле Сватово и Троицкого", - отметил он.

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По словам Гайдая, в небольших деревнях вблизи Сватово и Кременной россияне выселили всех жителей и разместили там своих военных.

Кроме того, в Северодонецке и Рубежном в пустые дома также заселяют оккупантов и коллаборантов. Глава ОВА уточнил, что в поиске пустых квартир захватчикам часто помогают сами же местные жители.

"Люди могут вернуться и увидеть, что квартира уже кем-то занята", - добавил он.

В то же время, по данным Гайдая, населению оккупанты рассказывают, что введение военного положения на территории так называемой "ЛНР" является частью процесса интеграции в состав РФ и никаких нововведений для гражданского населения не будет.

"Кроме контроля за телефонными переговорами, сообщениями в Интернете, проверок почтовых отправлений задержания на улице до 30 суток, официального ограничения выезда, обыска транспортных средств, запрета забастовок, ограничения выбора места жительства, принудительного отселения. Как говорится: "Оснований для паники нет"", - пояснил ситуацию председатель ОВА.

Освобождение Луганщины

Сейчас продолжается контрнаступление украинских защитников. ВСУ оттеснили оккупантов в Луганскую область. 5 октября Гайдай заявил о начале деоккупации Луганщины.

По состоянию на 9 октября стало известно об освобождении ВСУ семи населенных пунктов.

11 октября Гайдай высказал мнение, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине, поскольку российские войска успели подготовиться.

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