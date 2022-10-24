Речь идет о Кармазиновке, Мясожаровке, Невском и Новосадове.

Вооруженные силы Украины вытеснили российских оккупантов из трех населенных пунктов в Луганской области и одного - в Донецкой.

Об этом сообщается на странице Генерального штаба ВСУ в Facebook по оперативной информации по состоянию на 18:00.

"Благодаря успешным действиям, наши войска вытеснили врага из населенных пунктов Кармазиновка, Мясожаровка и Невское Луганской области и Новосадово Донецкой области", - сообщили в Генштабе.

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Ситуация на Луганщине

5 октября глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай сообщил о начале деоккупации Луганщины.

По его словам, на Луганщине самым горячим участком фронта остается территория вблизи Сватово, который оккупанты расстреливают реактивной артиллерией.

11 октября Гайдай заявил, что продвижение украинской армии на Луганщине будет продолжаться, но не так стремительно, как на Харьковщине.

На Донецком направлении сейчас известно об освобождении 40 населенных пунктов.

Военный эксперт Олег Жданов рассказывал, как ВСУ будут освобождать Донецк и как должна происходить "зачистка" Донбасса.

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