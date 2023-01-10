Украинские военные бьются за каждую лесополосу.

Народный депутат Украины, секретарь комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко заявил, что на Запорожском направлении продолжаются тяжелые стрелковые бои. Украинские защитники бьются за каждый метр нашей земли.

В эфире телеканала "Эспрессо" Костенко отметил, что Запорожское направление является наиболее вероятным для развития боевых действий.

"Донецк – это политические боевые действия, которыми Путин пытается исправить свои ошибки. После многих поражений он пытается найти какую-то победу. Бахмутом он хочет закрыть поражение Херсона. Когда мы будем освобождать наши территории, Мелитополь и Бердянск станут ключевыми городами", – пояснил полковник СБУ.

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По его словам, сейчас самой горячей точкой фронта является Бахмут. Однако стрелковые бои продолжаются и на Запорожском направлении.

"Наши ребята бьются за каждую лесополосу. Ребята держатся храбро, но противник массово, с помощью резервов, которые подошли с Херсонского направления, пытается продавить нашу оборону", – отметил Костенко.

Ситуация на юге Украины

Спикер оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк заявила, что российские оккупанты боятся активного контрнаступления Вооруженных Сил Украины на юге. Это связано с тем, что россияне не могут подтягивать резервы со стороны временно оккупированного Крыма из-за технических сложностей.

Кроме того, российские захватчики во временно оккупированном Мелитополе Запорожской области начали очередной виток репрессий и новую волну депортации людей из-за обвинений в антироссийской деятельности.

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