Сообщается, что 51-летний уроженец Неаполя оставил дома жену и двоих детей.

Украинские десантники взяли в плен итальянца, который воевал на стороне российских оккупантов, сообщили в ДШВ ВС Украины.

Отмечается, что 51-летнего уроженца Неаполя Джанни Ченни схватили в районе города Купянск Харьковской области бойцы из 78-го отдельного десантно-штурмового полка. Произошло это в начале 2025 года.

"Выполняя боевую задачу, наши воины обнаружили группу противника. Часть была уничтожена, часть попала в плен. Среди них был и необычный пленный", - говорится в сообщении.

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Указывается, что итальянец добровольно пошел на службу в российскую армию.

"В прошлом Ченни работал в одном из ресторанов города Самара, однако в ноябре 2024 года пошел служить в армию зла… Ему 51 год, он оставил дома жену и двоих детей. Очевидно, он стал очередной жертвой российской пропаганды", - отметили в ДШВ.

Напомним, ранее сообщалось, как двое бойцов 79 отдельной десантно-штурмовой бригады взяли в плен 14 российских оккупантов. По словам пленных, во время штурма их позиций, они сначала подумали, что к ним идут россияне, однако когда услышали украинский язык, то поняли, что это бойцы ВСУ.

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