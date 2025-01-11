Ехали на 'учения', а не воевать: в СБУ раскрыли детали допроса пленных солдат КНДР

Служба безопасности Украины раскрыла детали допросов двух военных КНДР, которые попали в плен к Силам обороны Украины.

Как отметили в СБУ, это первые северокорейцы, которые попали в плен. Ранее СМИ со ссылкой на разведку Южной Кореи сообщали о том, что в плен попал один солдат Пхеньяна, но он умер из-за полученных в результате боевых действий травм.

Отмечается, что СБУ получила неопровержимые доказательства участия КНДР в войне РФ против нашего государства. Речь идет о двух военных Северной Кореи, одного из которых 9 января 2025 года захватили бойцы тактической группы № 84 ССО, а другого - воины-десантники Вооруженных Сил Украины.

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Сразу после взятия в плен иностранцам оказали всю необходимую медицинскую помощь и доставили в Киев.

Пленные не разговаривают на украинском, английском или русском языках, поэтому общение с ними происходит через переводчиков корейского языка во взаимодействии с разведкой Южной Кореи НРС.

На момент взятия в плен один из иностранцев имел при себе военный билет российского образца, выданный на имя другого лица с регистрацией в Республике Тува ПФ. А другой вообще был без документов.

Во время допроса военный КНДР, у которого был найден билет, заявил сотрудникам СБУ, что этот документ ему выдали в России осенью 2024 года. Тогда, по его словам, часть боевых подразделений Северной Кореи в течение одной недели проходила слаживание с группировками оккупантов.

Пленный заявил, что родился в 2005 году, занимал должность стрелка и проходил военную службу в Северной Корее с 2021 года. Солдат утверждает, что ехал якобы на обучение, а не на войну против Украины.

Другой военнопленный 1999 года рождения дал практически такие же показания. Часть ответов на вопросы он давал письменно, поскольку у него травмирована челюсть. Он служит войске КНДР с 2016 года в должности снайпера-разведчика.

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Солдаты КНДР в плену

Как сообщал УНИАН, Силы обороны Украины взяли в плен двух военных из Северной Кореи.

"Это задача была непростая: обычно россияне и другие военные из Северной Кореи добивают своих раненых и делают все, чтобы не сохранилось доказательств участия еще одного государства - Северной Кореи - в войне против Украины", - сообщил президент Зеленский.

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