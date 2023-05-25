Возможно, это связано с перегруппировкой сил российских захватчиков.

На Бахмутском направлении наблюдается уменьшение атак, которые совершают российские захватчики.

Об этом сообщил спикер восточной группировки войск Вооруженных сил Украины Сергей Череватый в эфире "24 канала".

"Уже третьи сутки подряд враг менее активен непосредственно в атаках. За эти сутки только 2 боестолкновения произошло, за предыдущие - три. Но продолжает поражать огнем наши позиции - 332 раза он бил ствольной и реактивной артиллерией по нашим позициям. Состоялся один авианалет. В боестолкновениях были убиты 87 оккупантов, 131 - получил ранения", - сказал Череватый.

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Кроме того, по его словам, украинские защитники уничтожили одну боевую машину пехоты, 7 пушек, 2 самоходные гаубицы "МСТА" и 5 гаубиц Д-30, 2 противотанковых ракетных комплекса, беспилотник "Орлан-10" и 5 полевых складов с боеприпасами.

Также спикер прокомментировал заявление руководителя террористической группировки "Вагнер" Евгения Пригожина, что "вагнеровцы" вроде бы отходят от города Бахмут.

"Мы точно констатируем уменьшение атак и, возможно, это связано с их перегруппировкой. Точно мы нанесли им очень мощные потери и они в нем нуждаются. Насколько это произойдет, какими подразделениями и в каких объемах – я думаю, что нам нужно немного времени, чтобы верифицировать эту информацию", - сказал Череватый.

Ситуация в Бахмуте - последние новости

Как сообщал УНИАН, 20 мая главарь частной военной кампании "Вагнер" Пригожин заявил, что его наемники "захватили" Бахмут Донецкой области, а 25 мая начнут выходить из города.

Заявление "повара Путина" прокомментировал спикер восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый. По его словам, группировка ЧВК "Вагнер" по сути было разбито на Бахмутском направлении.

Сегодня Пригожин объявил о выводе подразделений своих наемников из Бахмута Донецкой области.

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