Враг также нанес 4 ракетных и 88 авиационных ударов.

За прошедшие сутки, 10 марта, украинская авиация нанесла удары по 10 районам сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также 1 зенитному ракетному комплексу российских оккупантов.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке, ракетные войска поразили 2 района сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, 1 склад боеприпасов, 2 станции РЭБ и 2 средства ПВО противника.

В то же время захватчики нанесли 4 ракетных и 88 авиационных ударов, совершили 96 обстрелов из РСЗО по позициям Сил обороны и населенным пунктам.

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За прошедшие сутки авиационным ударам подверглись населенные пункты Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой области и Запорожской областей. Под артиллерийским огнем были более 150 населенных пунктов Черниговской, Сумской, Харьковской, Луганской, Донецкой, Запорожской, Днепропетровской, Херсонской и Николаевской областей.

Война в Украине - последние новости

За прошедшие сутки, 10 марта, на фронте между Вооруженными силами Украины и армией РФ произошло 64 боевых столкновения. Самым горячим направлением продолжает оставаться Новопавловское, где только за сутки россияне 25 раз пытались прорвать оборону наших войск.

Российские оккупанты активнее начали применять боеприпасы с ядовитым веществом, особенно в Запорожской области.

Потери РФ в Украине пересекли новую "красную линию" - теперь они составляют более 424 тысяч противников.

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